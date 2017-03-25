現代藝術遊舊城 台中市役所「市長」展很有趣
長期關注台中市舊城區的古典玫瑰園文創團隊攜手20位東海大學建築系與美術系年輕藝術家今天於「市役所藝術中心」聯合推出「市長」展，以立體形式之作品為主，站在每一任市長的角度以現代藝術手法讓歷史建物變得更加活潑有趣，自即日起展出至5月25日。
底座以鐵條及一片片木板圍繞成半圓桶，象徵中區在日治時期木造建築的風貌，而方形的白色箱子則代表歐洲建築；東海大學建築系學生林韋憲說，以當時市長的「眼光」假如到歐洲城市考察，那有可能中區的建築風貌與如今大不同。
策展人之一的東海大學建築系老師劉克峰指出，作品以跳躍、模擬的思考模式展現城市多面向；創作者以「照相機」觀景窗觀看舊城區的人文、歷史，當觀者鑽入侷促的空間時，感到限制與對現狀的掙扎，續以梯子攀爬並探頭瞭望彷彿實踐對都市的參與想像，就如市長探查，把市民內心美好願景表現出來。
身為藝術家、同時也是東海大學傑出校友的古典玫瑰園集團董事長黃騰輝表示，從去年開始於「台中市役所」陸續展示6檔藝術覽。為展現舊城文化新生樣貌，「台中市役所」即深具代表性的場域，也提供年輕藝術家一個展現的舞台，為台中在地藝術與文化努力。
年輕藝術家作品以超過1世紀「市長」職位為主題，以各式媒材形塑，將歷史建築每道裂縫、磚瓦細說日治時期以來台中的歷史意義。
(中時)
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