挑戰開幕戰6連勝 彭政閔：我們是老經驗的
中信兄弟目前在開幕戰上取得5連勝，最近又是連續三年參加開幕戰，身為球隊老大哥的「恰恰」彭政閔表示，「我們算是老經驗的，態度和實力都不錯。」
中信2015、2016年開幕戰都是隊上Lamigo桃猿。恰恰說，相對富邦是職棒首年，我們在開幕戰的經驗比較多，心態上也跟往常一樣。
彭政閔今年有望將自己的生涯里程碑，再往上提升，包含第1600場出賽，甚至是挑戰兩百轟，他提到，現在比賽當然是希望拿下勝利，只要正常出賽，並且每場都以贏為目標來準備，心態上自然也比較不容易受影響，其他紀錄也不會去多想。
今年中信了首度啟用外籍總教練史耐德，彭政閔指出，球隊在訓練方式上的確有些變化，美式教練比較嚴謹，也比較注重流程上的問題。
(中時電子報)
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