朱一貴事件流放寧古塔，黑龍江黃斌台灣尋根

來自黑龍江的黃斌（左）從族譜書發現祖先來自屏東枋寮大庄，到台灣尋根，見到黃氏族人內心非常激動。（潘建志翻攝）

來自黑龍江的黃斌（左2）從族譜書發現祖先來自屏東枋寮大庄，到台灣尋根，和在地的黃氏族人合影留念。（潘建志翻攝）

清康熙年間台灣發生朱一貴事件，被清廷弭平後多名參與者的親屬被流放至東北寧古塔。64歲黑龍江省寧安市民黃斌，從族譜和文獻考證後，發現他的祖先是300年前流放至黑龍江的台灣屏東縣枋寮鄉人，日前來台尋根，探尋祖先生活的地方。

黃斌說，黃氏族人已在黑龍江生活300年，祖傳《譜書》記載，黃氏祖居地在福建台灣，高祖黃阿季因叛案連坐，從福建台灣被發遣而來。他說，黃阿五以及黃阿赤是參與朱一貴事件的57名黨羽之一，其親屬因連坐被流放兩千里。

當時為雍正3年，連坐人員不僅黃氏族人，還有楊、賴、劉等諸氏，男女共24人。譜書中也提到「大昆麓罟寮」，他研讀鳳山縣後，考證應該是屏東枋寮大庄的古名。

他和妻子20日抵達台灣，在高雄市圖書館找資料3天後，到枋寮鄉戶政事務所求助，主任許開榮透過戶政系統，找出枋寮大庄村姓黃民眾，並開車載他們前往與族人見面。黃斌非常激動，他說能以有限線索找到祖居地，嗅到祖先曾經生活的土地味道，此生無憾。

雖然已回到祖居地，可惜大庄村民中都無族譜來印證，和當時的流放者有關係。黃斌提供被流放者的名單，希望家中族譜如果有楊爾文、楊照如、賴阿東、劉朝撥、劉京撥、謝阿保、黃阿夏、吳焦仁、張時忠、林阿五者，能和他聯絡，完成最後一塊拼圖。他將在台灣待到4月2日，電話0976123803。

(中時)