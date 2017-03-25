小港機場發展新南向 3個月提出航班線加強計畫

立委賴瑞隆質詢小港機場在發展新南向政策中的發展機會。（賴瑞隆辦公室提供）

立委賴瑞隆在院會交通組個人總質詢時，關心小港機場未來的發展機會。（賴瑞隆辦公室提供）

立委賴瑞隆關心高雄在「新南向政策」的發展機會，在院會交通組個人總質詢時，當面向行政院長林全、交通部長賀陳旦要求，增加高雄小港機場飛往新南向東南亞的航點航班，獲林全同意三個月內將提出「小港機場航點航線加強計畫」。

賴瑞隆表示，高雄被定位為新南向基地，是發展觀光和商務重要據點，但台灣飛往東南亞航班仍以桃園機場為主，以去年為例，桃機飛往東南亞的客運量為1229萬人次，幾乎是高雄的八倍，他認為，應該增加小港飛往東南亞航點航班，提供旅客便利性，才能真正推動高雄成為新南向基地。

他說，高鐵通行後，國內航線使用率低迷，目前廉價航空興起，他建議，小港國內航廈重新整頓規劃，引進廉航開通飛往東南亞航點路線。

賴瑞隆的想法也獲得林全和賀陳旦的認同肯定，在林全指示下，確認交通部將在三個月內提出「小港機場航點航線加強計畫」。

不過，也會思考廉航營運策略和一般航空不同，未來將會和高雄市政府協調，增大小港機場使用時間範圍，努力在不影響居民及兼顧廉航發展間取得最佳平衡點。小港機場使用率還有提升空間，未來中央政府也會努力透過各種方式，創造民眾使用意願。

(中時)