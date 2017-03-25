「金控大戰」開打 蔡明忠：球是圓的

富邦集團董事長蔡明忠擔任開球打者。（葉姵妤攝）

富邦悍將隊史首戰，今天（25日）在新莊棒球場開打，富邦邀請音樂才子王力宏擔任開球投手，富邦集團董事長蔡明忠則擔任開球打者，談起這次經驗，蔡明忠說：「沒想到王力宏球速這麼快，我奮力一擊還是揮空。」

富邦去年接手義大犀牛，正式進軍職棒，富邦「大董」蔡明忠今天到場擔任開幕戰開球打者，他提到：「站上去打擊區，感覺跟電視上差好多，球員電視上看起來都跟我差不多身材，結果上去每個都超大隻的。」

蔡明忠透露，今天開球前就有特別跟左投的王力宏說，「我是右打，要投外角一點，不然投內角會打到我。」而王力宏開出一記好球，蔡明忠誇他球速帥，「他有投偏了一點，我知道他是怕打到我。」對於這次經驗，蔡明忠也說：「感覺還不錯，打擊比想像中難很多。」

富邦隊史首戰就是碰上中信兄弟，這場「金控大戰」延燒到棒球場上，精彩好戲未演先轟動，蔡明忠說：「球是圓的，（富邦）球員和教練一定會做出最大的努力。」

接手球隊後，富邦砸重金替球隊打造出新氣象，從球衣、商品、行銷等等都獲得好評，富邦在關渡替球隊規劃的宿舍也在前幾天啟用，蔡明忠說：「這個基地也算是全國一流，包括水療室是比照大聯盟水準，重訓室設備也很齊全。」

蔡明忠指出，宿舍只是目前富邦對球隊硬體方面的第1項投資，「之後包括二軍、南部的訓練基地也都在著手規劃，請各位球迷期待，會讓大家耳目一新。」

今年是富邦接手的第1個球季，蔡明忠表示，目前先以新北市新莊和高雄市澄清湖為主，採雙主場規劃，2、3年後找尋適合的場地認養，「過去硬體建設上，國家與球團的配合比較不足，希望未來，包括都市計劃變更上，對新建球場能給予方便，我們對於運動都是來付出的。」

(中時電子報)