SBL》獨特球星拱門歡迎 雙主播台搶鏡
25日在新莊體育館登場的SBL總冠軍賽，現場精心設計相當獨特的球星拱門，歡迎球迷進場助威，開打現場更安排精采燈光秀，希望讓大家感受爭冠氣氛，部過最特別的，還是緯來體育台模仿NBA現場的雙主播台。
在進場的兩個主要入口，分別設計台北達欣與新北裕隆的拱門，且由兩隊招牌球星鎮守，達欣的是「印度姚明」布拉與周儀翔，裕隆則是「浪花兄弟」呂政儒與周士淵，也可順便提供每個進場觀眾合影留念的最佳選擇。
今年總冠軍賽更以矛盾對決為主軸，設定裕隆是矛、達欣是盾，現場更隨門票贈送支援貼紙，讓球迷可以把自家球隊的牆貼滿，象徵對於各自球隊的強烈支持。
總冠軍賽介紹球員進場也改變以往風格，在全場關燈、SBL標誌四處飛舞的氣氛下，球員一個一個用聚光燈介紹進場，成功打造冠軍決賽的英雄出場形象。
同時為了展現跟例行賽不同的轉播方式，緯來體育也在總冠軍賽設計了雙主播台，除了原本就在場邊的主播台，更在一走進大門口的地方，也放了第2個主播台，進行賽前搶先報的訪問，感覺更貼近球迷與觀眾的視角。
(中時電子報)
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