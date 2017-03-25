小宇自爆有恐慌症 錄音廢寢忘食還憋尿
小宇（宋念宇）相隔5年推出新專輯《同在》，等待1000多個日子，他不僅歷經兵役及事業上的低潮，甚至一度有退居幕後的念頭，直到遇見老蕭的經紀人Summer才決定繼續唱歌；他24日舉辦聽歌會，被問當初想退居幕後，是否是對自己沒自信？他表示其實沒有，只是私底下很愛問自己問題：「算是檢視，可能表現一不注意，表現出來就像沒自信，而且發現自己有恐慌症，做完專輯後還一直問工作團隊『專輯做完會不會有人喜歡』。」
他自認每次只能對一件事專心：「為了工作我可以一整天不吃東西，以前在錄音室比較誇張，真的會廢寢忘食，早上10點、11點就進去，一直到晚上10點、11點才出來，也沒喝水沒尿尿。」
回憶Summer打給他的那通電話，問他還能唱幹嘛不唱，才發現Summer很認真要他重回歌壇：「很謝謝她，我們雖然認識得很早，但中間沒太多交集，她卻還是選擇相信（我）這個年輕人。」相隔多年重返演藝圈，他坦言上電視仍緊張，前一晚還因此失眠。單身2年多的他，如今自己談戀愛只求穩定，是以結婚為前提？「不是那麼有壓力，但當然希望越久越好」。
(中時)
關鍵字：宋念宇
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