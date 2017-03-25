王力宏獻出第一次！　自爆高中抉擇史

王力宏高中時曾是棒球隊員。（翻攝Our home王力宏後援會）

王力宏從小愛打棒球。（翻攝Our home王力宏後援會）

王力宏小時候酷愛打棒球。（翻攝Our home王力宏後援會）

王力宏日前在球場練投。（翻攝王力宏臉書）

王力宏25日為「富邦悍將」棒球隊的年度開幕戰擔任開球嘉賓，除了是該隊史上首位開球嘉賓，也是他第一次為球賽開球；向來要求表現完美的他，因擔心現場直播、沒有NG機會，近來每天跑步鍛鍊，還請捕手到公園練球特訓，且開賽前一天他還主動跑去新莊棒球場實地投球，感受現場狀況，非常謹慎。

有棒球底子的他，昨投起球架式十足，透露自己從小酷愛打棒球，高中讀書時曾加入棒球隊，是隊上當家王牌左投手，同時也是厲害的盜壘王。

他回憶念書時，小提琴老師認為他花太多時間練球，某次抓包他剛練完球，且因做重量訓練，造成拉琴時些微控制不準，當時他站在選擇小提琴或是棒球隊的人生抉擇，最後才決定放棄棒球。

(中時)