柚花悄悄樹上開 柚花巷內品茗賞樂趣
時序入春，麻豆的柚子花雖沒有炫麗奪目的外表，不過淡雅芬芳的柚花香，早已充斥在麻豆果園內，文化局近年結合在地知名茶席品牌「奉茶」，以及許多在地音樂家，舉辦柚花巷《茶席音樂會》，25日吸引許多民眾來到柚花樹下，品茗賞茶點，享受春日的美好時光。
台南堪稱花花世界，許多行政區都有各自出名的花卉，像是白河木棉、學甲蜀葵花、六甲火鶴花等，都在這春暖花開之際綻放，如今，麻豆綠油油的文旦樹也逐漸開花，盛開的柚花讓果園彷彿覆蓋一層春雪，走在麻豆的巷內，都可聞到淡淡的柚花香味。
近年來，文化局結合台南知名的「奉茶」、台南市民族管絃樂團與麻豆愛樂合唱團等，在柚花盛開時，舉辦《茶席音樂會》，廣邀民眾來到果園內，坐在文旦樹下賞花品茗聽音樂，昨日近百位民眾參與，綠意盎然的老欉文旦果園讓大家感到相當愜意。
此外，總爺藝文中心結合地方團體舉辦2017柚花藝術節，26日園區內舉辦《柚花藝文爭豔》展，邀請多位藝術家在現場創作，如寫生、素描人像、揮毫、工藝DIY等，也有動態的舞蹈、演奏表演等，歡迎民眾前往欣賞。
(中時)
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