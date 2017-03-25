柚花悄悄樹上開　柚花巷內品茗賞樂趣

文化局每年在柚花盛開時期，會在麻豆柚花巷內舉辦音樂會，邀民眾在文旦樹下品茗聽音樂。（萬于甄攝）

民眾在文旦樹下欣賞柚花、聞著花香，並聆聽優美的音樂，堪稱視覺聽覺嗅覺三重享受。（萬于甄攝）

文化局近年來結合台南知名的「奉茶」，準備美味的茶與糕點，給在柚花樹下賞花的民眾品嘗。（萬于甄攝）

時序入春，麻豆的柚子花雖沒有炫麗奪目的外表，不過淡雅芬芳的柚花香，早已充斥在麻豆果園內，文化局近年結合在地知名茶席品牌「奉茶」，以及許多在地音樂家，舉辦柚花巷《茶席音樂會》，25日吸引許多民眾來到柚花樹下，品茗賞茶點，享受春日的美好時光。

台南堪稱花花世界，許多行政區都有各自出名的花卉，像是白河木棉、學甲蜀葵花、六甲火鶴花等，都在這春暖花開之際綻放，如今，麻豆綠油油的文旦樹也逐漸開花，盛開的柚花讓果園彷彿覆蓋一層春雪，走在麻豆的巷內，都可聞到淡淡的柚花香味。

近年來，文化局結合台南知名的「奉茶」、台南市民族管絃樂團與麻豆愛樂合唱團等，在柚花盛開時，舉辦《茶席音樂會》，廣邀民眾來到果園內，坐在文旦樹下賞花品茗聽音樂，昨日近百位民眾參與，綠意盎然的老欉文旦果園讓大家感到相當愜意。

此外，總爺藝文中心結合地方團體舉辦2017柚花藝術節，26日園區內舉辦《柚花藝文爭豔》展，邀請多位藝術家在現場創作，如寫生、素描人像、揮毫、工藝DIY等，也有動態的舞蹈、演奏表演等，歡迎民眾前往欣賞。

(中時)