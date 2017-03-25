700歌迷齊慶生 JJ 36歲願望：明年轟轟烈烈
林俊傑（JJ）27日將過36歲生日，他25日飛扺廈門，提前與700位「林距離」歌迷會的粉絲一同慶生，他事前表明不收任何禮物，只希望每位參加者攜帶一支筆或橡皮擦等文具捐出，待活動結束統一送至弱勢團體，相當有心！至於今年生日怎麼過？JJ表示當天雖沒安排工作，但只想平淡度過：「希望今年平平靜靜地做音樂，明年再來做個轟轟烈烈的演唱會。」
久未舉辦演唱會的他，昨被問何時再辦新巡演，他表示自己個性雖急，但工作仍按先後順序處理：「一步一步來，先做好A才會有B，今年首要目標是先把新專輯做好。」至於專輯進度？他開心表示（進度）還不錯：「雖然還在寫歌，但今年的歌應該滿好聽的。」認為新歌比上一張專輯好聽，自豪聽了會起雞皮疙瘩。
他日前飛美國３周找靈感，還與好萊塢已故男星保羅沃克的弟弟柯迪沃克搭直升機飛越大峽谷；除了演藝工作，他同樣專注於經營自創的潮牌SMG，現今眾多歌手經營潮牌，他認為每個品牌都有自己的定位、特色：「期待將來可以跟大家做一個大聯名。」
(中時)
關鍵字：林俊傑
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