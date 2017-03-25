台南一階限水　農田灌溉全力保水

一期稻作面對乾旱缺水，農民除配合嘉南農田水利會的省水措施外，現農田內的水路只進不出，確保稻田的保水度。（萬于甄攝）

台南一期稻作目前尚在生殖生長的曬田期，2周後即將需要大量的水分，但水庫水情吃緊，農民只盼老天能天降甘霖。（萬于甄攝）

台南擁有大片的一期稻作面積，水稻生長仰賴水源灌溉，面對即將來臨的第一階段限水，農民除自動自發節約用水，配合嘉南農田水利會節水措施外，目前農田灌溉水路採只進不出，保留水分，農民也盼望天降甘霖，讓稻作度過旱季。

根據水利署統計，25日曾文水庫有效蓄水量為1億4364萬噸，烏山頭水庫蓄水量為6234萬噸，而南化水庫有效蓄水量為3597萬噸，曾文及南化水庫有效容量比僅剩3、40%左右，蓄水率普遍都不佳，更有逐漸下降的情況。

面對水情嚴峻，水利署日前公告嘉義、台南地區，清明節後進入第一階段限水，受影響的除民生用水外，號稱農業城市的台南，擁有2萬3000公頃的水稻面積，即將進入第一階段限水，讓農民也憂心忡忡。

農民表示，一期稻作目前約50天，仍處於生殖生長的曬田期，目前還不需要太多的水分，但約莫再過2周，就是抽穗的重要階段，到時候水稻就很需要水源灌溉，面對春雨少、水情緊繃的現況，只能盼望老天多幫幫忙。

嘉南農田水利會因應水情，除加強灌溉管理、呼籲農民節約用水外，稻作供水期也從3到5天一次，拉長5到7天一次，農民也將原本田間一進一出的灌溉水路，轉成只進不出，避免水源浪費，也保持農田適當的保水度。

(中時)