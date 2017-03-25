內蒙古居民樓瓦斯爆炸 3死25傷
中國大陸內蒙古自治區包頭市的一個社區今天發生天然氣管道爆炸，其中一排大樓整棟樓塌陷。當地政府初步確認，這起爆炸已造成3人死亡，4人重傷、21人輕傷。
綜合新華社、鳳凰網等陸港媒體報導，包頭市土右旗溝門鎮北只圖村向陽社區的一棟民宅下午2時左右突然發生爆炸。目擊者說，現場騰起數十公尺煙霧，整棟民宅受到嚴重損害，5號樓、6號樓都塌了。
另外，停放在社區內的部分車輛有不同程度的損傷。
報導說，有關部門正在積極組織救援，事故原因還在進一步調查中。1060325
(中央社)
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