富邦職棒首戰 蔡明忠：帶動運動經濟

富邦入主職棒的隊史首戰，集團董事長蔡明忠參與開球儀式，他說「美國運動經濟占全國GDP的2%，那是很龐大的產業，我們希望從職棒開始，帶動台灣的運動經濟」。

富邦集團今天動員旗下子公司，包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、台灣大哥大、富邦媒體科技等一級主管、員工都齊聚在新莊球場，觀賞隊史首戰。

開球儀式上，蔡明忠擔任打擊者，藝人王力宏投球，球星高國輝擔任捕手，富邦金控董事長蔡明興扮演裁判。

蔡明忠表示，去年球季結束之後接手義大犀牛隊，總經理蔡承儒很辛苦，在最短的時間內完成球隊的命名、組織再造，接下來新啟用的球員宿舍、訓練中心也會對外公布。

在球員宿舍內的訓練中心，有重訓室、水療室、球員更衣室，蔡明忠說，這些硬體設備都是比照美國大聯盟的標準。

隊史第一年，球隊以新莊、澄清湖為雙主場，第二年開始希望能夠認養主場。蔡明忠說，包括認養主場、興建二軍練習場，這些都百廢待舉，請各位球迷期待。

蔡明忠也對政府喊話，他說過去硬體設施，球團與國家的配合不足，未來希望在都市計劃的變更，對有心要興建球場的球團可以方便一些，「我們參與運動是來付出的，不是想要收穫」。

球隊請到兩名跨世代的傳奇名將加入球團，郭泰源任顧問、陳金鋒任副領隊，蔡明忠說，「最主要是傳承，國外的職棒也是這樣，重視歷史傳承，讓資深的球員把經驗傳承下去，國球才有美好的未來。」1060325

(中央社)