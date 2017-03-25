邁向百年校慶 雄中人30重聚暖身
畢業30年是件值得紀念的事，雄中人「30重聚」活動今天熱場，盼年年傳承下去，於5年後雄中創校百年時，讓活動更精彩、有意義。
去年開始，雄中人「30重聚」活動開始舉辦，今天是民國76年畢業的校友會，他們安排雄中文物回顧展、親子籃球賽、雄中父子及父女檔集合等，一起回憶各自的高中時光。
現場有雄中制服、大盤帽、同學間彼此流傳熱中的課外書籍等，有人述說昔日追火車的故事，也有人回憶翻牆抄捷徑的趣事等。
還有同學穿起昔日卡其上衣，只是體態畢露，鈕扣撐暴，製造不少笑料。
校友會發言人之一曾建哲指出，距離創校百年活動還有5年，雄中校友要代代承傳「30重聚」，希望百年校慶可以邀回更多的雄中人。
今年雄中校慶已邀請施明德、羅大佑及戴資穎等傑出校友返校歡慶，盼凝聚各世代雄中人的情感。1060325
(中央社)
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