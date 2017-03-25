農藥開放髮夾彎 毒物專家：行政團隊豬隊友

針對農藥殘留容許量標準爭議，衛福部食藥署、農委會23日召集專家學者舉行研商會議。（防檢局提供）

政府日前邀專家討論「開放農藥氟派瑞用於茶葉」一事，會議共識認為無安全疑慮、行政程序完備，維持原開放政策，衛福部食藥署卻在4小時後改口「暫緩開放」。數名與會毒物專家認為，科學證據佐證對人體安全無害，行政團隊卻不對民眾說清楚，根本是「豬隊友」，隨意推翻會議共識更是「不尊重專業」。

食藥署和農委會防檢局日前邀請9名相關領域專家，參與「農藥使用及殘留容許量研商會議」。以毒理學專長出席的台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌認為，會議共識認為從廠商申請、食藥署審查、預告到公告，程序無問題；風險評估方面，科學證據也指出對人體安全沒有疑慮。他補充，包括美國、歐盟和日本，雖沒有將氟派瑞用在茶葉上，但有使用於蔬果，「蔬果還可能直接吃下去，茶葉較不會直接吃下肚」。

同樣以毒理學專長出席的台大醫院綜合診療部主治醫師姜至剛指出，該政策之所以會引發那麼多爭議，「溝通不良」是最主要因素之一，食藥署雖說有提供給各相關單位預告內容，卻沒在管「有沒有給對人、是否達到有效溝通」。

姜至剛會中詢問官員「相較國內其他農藥，氟派瑞毒性高嗎？」對方回「低」，他批「那為什麼不跟民眾說清楚？」他解釋，我國雖率先國際在茶葉使用農藥，但挑低毒性的使用，並非全然是壞事，「行政團隊卻什麼都說不清楚，根本是豬隊友」。

食藥署會後4小時以一紙新聞稿，宣布暫緩開放氟派瑞，等於推翻會議共識，被姜至剛認為「非常不被尊重」；他指出，依行政法規定，不得隨意推翻「專家會議」共識，但會後才知道是「研商會議」，亦即該會議不具任何效力，大家只是純粹被叫來問一問。楊振昌也表示，為了這個會，大家事前都花了很多時間準備，看到翻盤決議確實覺得「有點沒意思、不如不要開」。

姜至剛表示，儘管這次是不具效力的諮詢會議，但風險評估和之前的「審議委員會」結果無異，食藥署不應隨意推翻會議結果。楊振昌則認為，食藥署的翻盤決定，「不全是風險的議題，而是政治的問題，甚至還包括經濟、國貿、外交等議題」。

(中時)