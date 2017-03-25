關廟養雞場再爆禽流感　撲殺8239隻雞

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關廟區一處養雞場25日驗出感染H5高病原性禽流感，動保處趕緊前往撲殺8239隻雞。（動保處提供）

動保處呼籲，禽主務必落實生物安全防疫措施，才能阻絕禽流感，目前已裁處13件未符合的禽場。（動保處提供）

台南關廟一處養雞場驗出H5禽流感，動保處25日獲報後，趕緊前往消毒、撲殺8239隻禽隻，該場與月初H5N8案例場相距僅1公里內，讓防疫人員不敢輕忽。動保處呼籲，禽主務必落實生物安全防疫措施，目前已裁處13件未符合的禽場，不過禽場的禽隻並無疫情傳出。

日前關廟一家養雞場飼主發現禽隻出現異常大量死亡狀況，趕緊通報動保處，防疫人員前往查看時，發現死亡的雞隻有腳脛潮紅等禽流感典型症狀，送往農委會家衛所檢驗後，25日確診為H5高病原性禽流感，動保處隨即啟動撲殺清場作業。

動保處指出，該場雞齡約77日，已可陸續上市，昨撲殺約8239隻古早雞。由於該禽場距離月初H5N8禽流感案例場不到1公里，且仍在監控期中，因此動保處加強禽場周邊環境的監控與消毒。

動保處表示，該養禽場恐因飼料桶非設置於場外或禽場邊緣，讓飼料車頻繁的進出養禽場，導致禽隻感染禽流感。動保處強調，落實生物安全防疫措施是防止禽流感傳播的不二法門，相關單位會不定期稽查，希望禽主能一同阻絕禽流感疫情擴散。

動保處進一步說明，禽舍若未依規定設置，可裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，目前動保處已裁罰13處禽場，不過禽場的禽隻並無異常狀況。

(中時)