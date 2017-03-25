捷安特與前勁車隊合作 環台賽吹起前進號角

前勁職業車隊、台中市女子隊選手與巨大集團行銷長劉素娟(左四)、徐瑞德教練(左五)合影。（捷安特提供）

由教練徐瑞德在2010年成立的前勁洲際自由車隊，暌違4年再度獲得征戰環台賽的機會，今年更獲得最強奧援，就是與台中在地的捷安特自行車合作，不只環台賽，未來3年都將騎乘「台灣驕傲」踏上征途，教練徐瑞德強調，希望與國際品牌的合作，能讓車隊能趕上國際水準。

「一直以來我們都持續關注前勁車隊，今年很開心有機會合作！」巨大集團行銷長劉素娟表示，捷安特非常認同前勁車隊與徐瑞德教練栽培本土選手不遺餘力，開心能有此次機會合作更希望透過更多資源挹注，讓台灣優秀選手不論是訓練、比賽都能無後顧之憂。

前勁洲際職業隊將參加環台賽。（捷安特提供）

暌違4年再度站上環台賽舞台，前勁車隊雖少了馮俊凱坐鎮，但徐瑞德強調，包括陳建良、楊武興、陳建州等選手都有不錯實力，也是爬坡好手，他對今年環台賽展現企圖心，他說：「目標是團隊成績能有好表現，個人則期待能擠進前20名，此外，陣中都是爬坡出色的選手，也希望能伺機挑戰登山王。」

台中市女子隊與巨大集團行銷長劉素娟(左一)、徐瑞德教練(右一)合影。（捷安特提供）

不只前勁車隊與捷安特合作，由蕭美玉領銜的台中女子隊，陣中還包括剛在巴林亞錦賽勇奪女子U23公路賽冠軍的李佳芸，也將與巨大集團打造的女性品牌「Liv」合作，接下來包括環舟山島、崇明島等重要賽事，都能看到台中女將們騎著Liv自行車征戰。

(中時電子報)