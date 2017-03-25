《阿Q冒險中》來台拍攝 女諧星一口含住青蛙

黑澤體驗吃青蛙。（中天提供）

森三中來台灣探險。（中天提供）

大島體驗按摩。（中天提供）

中天《阿Q冒險中》本周播出諧星森三中來台灣探險，體驗了台灣道地的按摩、泡溫泉、逛夜市、甩尾三輪車、刺激遊樂設施，還挑戰喝青蛙湯，大膽的黑澤竟直接把青娃頭含住，讓旁人看了都嚇歪。

森三中是日本女諧星組合，由黑澤、大島、村上組成，３人來到台灣的第一站，就是按摩放鬆行程，只見專業按摩師傅拿出電動鑽孔機現身，想讓大島體驗獨特的按摩法，大島卻嚇到起身大喊：「真不想按，覺得恐怖！」還被在旁兩位成員笑稱：「大島，好像變成老師假日做木工的材料！」讓現場來賓笑翻。

他們也到六福村挑戰超刺激遊樂設施，大島與村上先挑戰U字型雲霄飛車「笑傲飛鷹」，大夥還未上去玩，看到遊樂設施時已經先楞住，黑澤懇求：「請讓我體驗地面上的東西就好！」

另一方面製作單位安排黑澤挑戰喝青蛙湯，完整青蛙模樣讓其他來賓看見都忍不住作嘔，黑澤直接把青娃頭含住表示:「吃起來黏呼呼的。」大膽的把青蛙吃完，讓來賓們都不禁佩服，最後三人到森林裡泡溫泉，到了傍晚出現滿滿的螢火蟲，讓她們大讚：「真的超美！」

3/26週日中天綜合台CH36頻道《阿Q冒險中》晚間8點播出。

(中時)