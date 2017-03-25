生還救護士毅然重返工作 登國軍形象廣告
下周三便是三二九青年節，國防部製作了新的形象廣告，影片以空軍救護隊在101年時發生的意外中，唯一生還的救護士蔡宜哲為故事主軸，宣告他們的無悔與無懼。
國防部在三二九青年節前夕，於臉書發布新的形象廣告，並以救護士蔡宜哲的故事為主軸，宣告他們沒有忘記先賢先烈的期盼，肩上扛起國家交付的責任，延續殉職同袍的英勇大愛，國軍無悔、無懼，默默守護所愛的土地。
101年3月26日，一架S-70C海鷗救護直升機在蘭嶼外還執行海上救護任務，因不明原因墜海。機上載有6名機組人員，除了救護士蔡宜哲中士獲救外，其餘5人均失蹤，半年後判定殉職。蔡宜哲僅短短休養一周便重回隊上，一個多月後重新投入工作。
影片開頭，蔡宜哲說，有很多人問他為什麼還要回來？但他認為，「如果此刻我逃避了，豈不是背叛了隊友。」
隨後，影片旁白娓娓道出：「青年不只是年輕人，青年應該是種精神，青年應該是種態度，青年應該是有想做的事，有想改變的事；世界可能很殘酷 很難打敗，但不代表我們就要放棄，不代表該假裝忘記。」
蔡宜哲最終選擇重回工作崗位。目擊當時事件的南巡局小隊長買登仕受訪覺得十分訝異，不解他哪來這樣的勇氣；導演齊柏林也說，蔡宜哲的故事給予大家很大的啟發，也很敬佩於他的抉擇。
走過生死關頭，支撐著蔡宜哲的是責任。最後，旁白道出：「一次又一次，面對世界，站上位置，然後在跌下後再站上去，就是青年的樣子。」
(中時電子報)
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