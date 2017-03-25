好友送整人跳跳糖 竟是二級毒品

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警方在劉姓男子車上發現三小包跳跳糖毒品。（照片由警方提供）

台中市保安大隊特勤中隊，日前巡邏行經北屯區文心路與梅川東路時，發現19歲劉姓男子駕駛一輛自小客車紅線違停，警方攔查起出毒品，劉向警方辯稱「朋友致贈的整人跳跳糖」，警方初篩驗出含有MDMA二級毒品，警訊後將劉男依毒品罪嫌移送。

警方表示，當時盤查劉男面露緊張神色，讓人覺得非常可疑，果真在中央扶手置物箱發現3包卡通圖案包裝的彩色糖果。劉男不斷辯稱「不曉得內裝什麼」、「是朋友送給我準備用來整人的跳跳糖」，警員透過毒品簡易檢驗包初驗，竟是含有MDMA的二級毒品。

警方將劉男帶回警局偵訊，劉最後坦承，毒品其實是好友贈送嘗鮮，員警見劉男年紀輕輕，便苦口婆心勸誡「毒品害人一世碰不得」，訊後將劉男依毒品罪嫌移送。

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(中時)