蔡衍明愛心基金會公益演唱會 溫馨滿場

蔡衍明愛心基金會「藉音符傳遞我們的孝行」公益演唱會，現場擠進800人、全場沸騰。（沈揮勝攝）

南投文化局長林榮森（右）、縣議員張維華（中），肯定蔡衍明愛心基金會熱心公益，為南投縣帶來最好的音樂饗宴。（沈揮勝攝）

李明德嗓音渾厚，演唱中還進入觀眾席，與鄉親互動。（沈揮勝攝）

陳艾湄演唱時，台下粉絲超多。（沈揮勝攝）

羅吉鎮唱「木棉道」擄獲觀眾的心。（沈揮勝攝）

孫向瑩的「河堤上的傻瓜」，讓全場沸騰。（沈揮勝攝）

大百合唱「野百合也有春天」，並解釋當年選用「大、小百合」當藝名，靈感來自喜餅盒上的「百年好合」字樣。（沈揮勝攝）

「男生女聲」歌手林語菲，邊唱邊邊分送給現場觀眾個人海報。（沈揮勝攝）

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會，2013年起全台巡迴舉辦公益演唱會，已經超過62場次，今年第2場在南投，以「藉音符傳遞我們的孝行」為主題，喚醒民眾關心、孝順父母。今天下午，約800名南投鄉親擠爆文化局演藝廳，聆聽最美歌聲、感受「孝」的美德氛圍。

演唱會名稱開宗明義，是宣揚孝道。南投縣文化局長林榮森、蔡衍明愛心基金會主任周哲仁說，無論社會如何進化、青少年如何前衛，孝永遠是中國的傳統美德；給下一代正確觀念，絕對是台灣人需共同努力的方向。

林榮森同時推崇旺旺中時媒體集團對公益事益及孝道宣揚的努力和用心，並為南投帶來最棒的音樂饗宴；他說，縣長林明溱推觀光、重文化，更鼓勵美術繪畫與表演藝術，希望能提高美得素養與縣民的精神生活品質。

「藉音符傳遞我們的孝行」演唱會由財團法人蔡衍明愛心基金會、中國時報、南投縣文化局及青溪總會合辦；現場來賓包括南投縣國際傑人會長張維華、青溪理事長羅明順、前省文獻會主委簡榮聰、榮服處長池玉蘭及200多名榮民伯伯等。

演唱會由金韻獎歌王李明德率先登場，一曲「廟會」讓全場如癡如醉！隨後陳艾湄、羅吉鎮、孫越的女兒孫向瑩、大百合、林語菲及曾淑勤的老歌，勾起在場者無限回憶，不少人跟著哼唱、手舞足蹈氣氛熱絡。

其中陳艾湄的「我巧巧蒙上你的眼睛」、羅吉鎮與孫向瑩對唱《神話》、孫向瑩熱唱「就在今夜」都讓人陶醉；大百合訴說與小百合搭配及「百合」名稱由來，林語菲要現場聽眾猜猜他的性別，也引人入勝。

旺旺中時媒體集團去年投入巨額獎金，在兩岸三地舉辦《孝親獎》詞曲創作及微電影、攝影等活動，期喚起年輕人對孝親的重視與實踐。就此，老家在竹山的林語菲，特別詮釋《孝親獎》得獎作品「孩子別忘了我」，唱出旅外孩子對父母的思念。

蔡衍明愛心基金會公益演唱開辦至今已達62場，下一場將於4月1日在三重小巨蛋演藝廳舉行，新北地區朋友可上旺旺中時公益演唱會FB免費索票。

(中時)