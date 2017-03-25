周月波繪畫創作展 新莊客旅展精靈

周月坡教授繪畫創作展「時光刻痕」，26日將在新北市新莊客旅人文藝術館舉行。她的生活雖艱辛，但一生推廣美術教育，傳達對生命的熱愛與感動。在藝術之路，以魔法點出精靈。

劉戀文化基金會表示，周月坡教授在日本東京出生，就讀北一女時，愛上繪畫。就讀台灣師範大學時，雕塑作品入選台陽美展。

周月波歷經戰爭亂世，克服文化差異，她的先生英年早逝，獨自撫育5個孩子，生活雖艱辛，但一生推廣美術教育，傳達對生命的熱愛與感動。她說，丈夫過世後，讓她更體會生命無常、不屈不撓。

周月波先後曾在銘傳大學、文化大學、大同大學等地任教，教職退休後，與畫友籌組「台北西畫女畫家畫會」，也舉辦多次聯展。她說，生命要活出精彩，以及優雅而美麗的路，創作是孤寂與漫長的道路。

「時光刻痕」繪畫創作展將於26日下午3時，在新北市新莊區中華路一段101號開幕。1060325

(中央社)