莫斯科動物園 將設中國館迎貓熊
俄羅斯衛星網25日稱，莫斯科動物園經理斯韋特蘭娜·阿庫洛娃表示，莫斯科動物園2017年可能開設中國館，項目耗資約10億盧布（約6億台幣)。
據該動物園總經理稱：「項目實際已經獲得批准，並全部由俄羅斯贊助商融資。建好後，中國館門票將單獨銷售，投資商可從門票分成中獲得利潤。」
該經理稱，中國館由三層組成，一層是鳥園、二層是娃娃魚池，第三層將有兩種貓熊居住。此外，中國館的外觀會給人以「寶塔」的感覺。報導表示，貓熊將會很快出現在莫斯科動物園。4月11日，俄方將與中方討論貓熊的轉交問題。
(旺報)
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