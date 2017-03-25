熱愛警察工作　他35歲重新考上警察

35歲的新任警員江遠（右）在其他地方工作一段時間後，仍熱愛警察工作，去年回鍋再度考上警察，分局長楊華中（左）25日公開授階，為其勉勵。（玉井警分局提供）

基層員警工作辛苦，卻讓已離職的他，再度回鍋從警為民服務。玉井警分局鹿田派出所員警江遠，6年前曾在新北板橋警分局服務，任職短短9個月後因故離職，在社會其他工作環境磨練一番後，去年重新考上警察，25日玉井分局長楊華中也公開授階勉勵江遠。

今年35歲的江遠曾在新北市板橋警分局服務，但從警短短9個月就離職，在社會上找尋適合的工作機會，期間他曾再大學教育發展中心從事行政工作，也曾在華山基金會擔任志工，工作一段時間後，江遠認為警察是最直接能關懷服務大眾的職業，再度燃起從警熱情。

去年江遠再度考上警察，歷經3個月實務訓練成績及格後，現分發至玉井分局鹿田派出所服務，25日玉井分局長楊華中也公開舉行授階典禮勉勵。江遠對於二度回鍋從警格外珍惜，也誓言要做好第一線為民服務的工作。

(中時)