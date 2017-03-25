我要評比

一張圖 秒懂台灣蔬菜營養價值(圖表/康健雜誌提供)

菠菜富含膳食纖維與礦物質，向來為營養活力來源的象徵蔬菜，但沒想到便宜、好吃的地瓜葉，竟然已從台灣紅到國外，美國阿肯色大學甚至將地瓜葉列為全世界最營養的蔬菜，因為地瓜葉裡含有15種抗氧化物，可以預防心臟病、發炎與癌症。

除了地瓜葉以外，這些隱藏版明星食材比菠菜還厲害好幾倍！《康健》帶你一起超級比一比。

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(中時電子報)