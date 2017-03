「歐巴馬健保」推翻不了 美媒：川普學到慘痛教訓

川普(左)遭遇上任來最大挫敗,他與共和黨所提的健保改革法案在投票前夕撤案,這代表美國將繼續執行歐巴馬健保。(圖/美聯社資料照)

美國總統川普於上任前後,就不斷地表示要廢除歐巴馬健保(Obamacare),如今卻踢到大鐵板。原本擬於美國時間24日,要在眾議院進行新版健保法的投票,卻因支持票數不足,在最後關頭撤案,這無疑是他就任以來最大挫敗。對此,美國網路媒體《Quartz》就發表一篇評論,指出川普在此事件上學到一個慘痛的教訓,那就是,「批評比修正還簡單。」(It’s easier to criticize something than fix it)

《Quartz》今刊出一篇評論,內容提到,川普就如同其他民粹主義的領袖般,總是誓言要廢除過往所執行的政策,並且愛承諾畫大餅,像是,川普於選舉前,就表示會端出更棒的新健保法,不但涵蓋更多人、保險內容更好,更可省荷包;他也曾說過,華府數10年來的失敗與特殊利益交換,將迎來終結。而許多選民就喜歡買單川普的這些言論,因為相較主流政治人物模稜兩可的語言,此更好消化。

不過,在這樣的民粹主義下,該篇評論認為,也可能會成為領導者的束縛,其指出,共和黨的錯誤就是花太多時間妖魔化歐巴馬健保,為了廢除該項政策,不惜花上任何代價,結果事實證明,這並不值得。共和黨籍的聯邦眾議院議長萊恩(Paul Ryan)就說道,對於一個10年的反對黨來說,反對事情較容易做到,要做大事更是困難。

而在健保法案遭遇挫敗後,川普表示會將重心轉至大規模減稅及稅制改革上;不過是否會同健保法案撤回的結果般,就有待觀察。

(中時電子報)