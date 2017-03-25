「歐巴馬健保」推翻不了 美媒：川普學到慘痛教訓

川普(左)遭遇上任來最大挫敗，他與共和黨所提的健保改革法案在投票前夕撤案，這代表美國將繼續執行歐巴馬健保。（圖/美聯社資料照）

美國總統川普於上任前後，就不斷地表示要廢除歐巴馬健保（Obamacare），如今卻踢到大鐵板。原本擬於美國時間24日，要在眾議院進行新版健保法的投票，卻因支持票數不足，在最後關頭撤案，這無疑是他就任以來最大挫敗。對此，美國網路媒體《Quartz》就發表一篇評論，指出川普在此事件上學到一個慘痛的教訓，那就是，「批評比修正還簡單。」（It’s easier to criticize something than fix it）

《Quartz》今刊出一篇評論，內容提到，川普就如同其他民粹主義的領袖般，總是誓言要廢除過往所執行的政策，並且愛承諾畫大餅，像是，川普於選舉前，就表示會端出更棒的新健保法，不但涵蓋更多人、保險內容更好，更可省荷包；他也曾說過，華府數10年來的失敗與特殊利益交換，將迎來終結。而許多選民就喜歡買單川普的這些言論，因為相較主流政治人物模稜兩可的語言，此更好消化。

不過，在這樣的民粹主義下，該篇評論認為，也可能會成為領導者的束縛，其指出，共和黨的錯誤就是花太多時間妖魔化歐巴馬健保，為了廢除該項政策，不惜花上任何代價，結果事實證明，這並不值得。共和黨籍的聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）就說道，對於一個10年的反對黨來說，反對事情較容易做到，要做大事更是困難。

而在健保法案遭遇挫敗後，川普表示會將重心轉至大規模減稅及稅制改革上；不過是否會同健保法案撤回的結果般，就有待觀察。

(中時電子報)