洄瀾滑板競技 上百選手飆極限
花蓮市北濱公園內有一座極限運動場，面海背山環境優美，今天有近百名滑板運動選手在此競技，主辦單位表示，希望藉由活動能讓各級政府關注並獲得支持。
慶祝329青年節，國民黨花蓮市青年會下午在北濱極限運動廣場舉辦「洄瀾極限-滑板競技公園賽」，雖然天空不時飄下毛毛細雨，但仍不減選手們的熱情。
花蓮市青年會長李振瑋表示，極限運動近年相當盛行，甚至在2020東京奧運已將極限運動納入比賽項目，但在台灣較不受到重視，十分可惜。希望藉由此次活動能讓各級政府關注並獲得支持，並且也要鼓勵年輕的朋友走出戶外，享受青春的汗水。
李振瑋說，將全力推動青年活動，包含運動競技、創業論壇等，讓花蓮成為友善青年的城市，也期盼讓旅居在外的花蓮青年能返鄉打拚，更希望能吸引外縣市青年來花蓮定居創業。
活動從下午一直進行到晚間8時，參賽的選手都十分開心表示，可以和來自不同地方的高手切磋非常難得，而且花蓮場地風景優美，在這麼好的地點可以玩極限運動，真的不輸給國外；未來只要花蓮有辦活動，一定會呼朋引伴來參加。1060325
(中央社)
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