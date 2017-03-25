偏鄉青春瞬間凝結 畢業紀念冊有洋蔥

攝影師楊文逸為偏鄉小學義務拍照，並製作紀念冊，他希望，因拍攝畢業紀念冊，孩子們穿上屬於自己部族的傳統服裝，留下自信的笑容。畢業紀念冊不僅是回憶，更是驕傲的禮物。

楊文逸發起偏鄉國校義拍畢業紀念冊，獲得專業攝影師許佳登、賴呈宇、林廷宇、Eddie Chao等人響應，他說，「善的漣漪，猶如石子投湖，必將不斷擴大。」

在屏東霧台國小與分校拍攝，還有Ken Wang 、高坤燦等人拍攝動態、靜態、側拍，希望抓住瞬間的美，留住畢業生美好的記憶。昨天剛結束屏東縣牡丹國小的行程，27日即將展開新北市烏來國中小拍攝。

楊文逸今天表示，全台灣特別偏鄉的國中、國小約170所，偶然機會聽到偏鄉的校長說，部落的孩子沒有畢業紀念冊，通常都是老師用數位相機，幫大家拍一張大合照。對資源不虞匱乏的城市孩子來說，很難想像沒有畢業紀念冊。

原婚紗攝影的楊文逸，現在從事創作、接案，但前往偏鄉義拍讓他過得更快樂。在開始為孩子們拍照時，他安撫著大太陽下的心浮氣躁的學生們說，「再一張就好，拍完就放學啦。」

拍完後，屏東牡丹國小的10名排灣學生，在運動場前台階，隨性以母語歌謠，歌喉唱出天籟，迴盪在碧綠的山谷，和校內美麗的彩虹間。

楊文逸熱血的說，苗栗、屏東都有過足跡，「我的想法很簡單，想要以我的專業回饋社會。」拍照時，被這些孩子自信而單純的靈魂所感動。

偏鄉的美麗與需求，讓楊文逸決定，「每年，都要義拍。讓我可以發掘更多更美的人事物，感謝你們的歌聲，讓我紓解很多壓力。」

一本畢業紀念冊能為偏鄉的孩子帶來什麼？楊文逸說，這些偏鄉的孩子，當長大以後，翻閱幼時的紀錄，可以很驕傲的說出「我是誰、我來自哪裡」，是一件多麼珍貴的事情。

苗栗縣泰安鄉汶水國小，去年收到有史以來第一本畢業紀念冊，今年規模擴大。無論是穿起校服，或有陶壺、百步蛇、山豬牙的傳統服飾，楊文逸拿起自拍棒與學生合影，照片上展現出即將畢業孩子，自信的笑容，及暖男攝影師與他的團隊，默默的奉獻。

拍攝團隊仍持續巡迴，陸續有學校要求協助，楊文逸說，希望透過義拍能夠抓住回憶，使青春影像定格。夢想搖籃計畫：https://an9.104.com.tw/plan/2942。他說，只要願意幫助，必將有貴人從旁協助，願望一定可以達成。1060325

(中央社)