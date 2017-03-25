農藥殘留髮夾彎 潘維剛批罔顧人民健康
針對食藥署放寬農藥殘留容量引發爭議，國民黨主席參選人潘維剛25日表示，民進黨政府再度使出政策髮夾彎絕招，先是讓藥商點菜、要民眾埋單，被發現後又想找專家背書，結果不敵民意，4個小時後又緊急剎車，這樣的決策，不但打臉專家，更置人民的健康於何地！
潘維剛表示，與此重大政策相關的政府首長，更是看不到自我檢討，完全是一副「好官我自為之」的心態，例如衛福部長陳時中只強調，未來要改進預告方式，而農委會主委林聰賢更是用自己2月才來農委會的理由直接撇清，完全看不到政務官的擔當。
潘維剛指出，民進黨曾公布「綠色執政100天」影片，蔡英文當時說要傳達「綠色執政100天，一個團隊，一個目標」，此目標就是「打造一個更好的台灣」，「對照蔡英文政府罄竹難書的髮夾彎案例，只能當作讓人民心痛的黑色幽默了。」
(旺報)
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