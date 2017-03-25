怪怪闊葉灌木　上面長出針葉樹苗？

常綠灌木「大丁黃」的枝葉末端，長出狀似紅檜的鱗狀葉，專家解釋那1小段看起來像針葉樹小苗的部分是寄生植物。（沈揮勝攝）

檜葉寄生植株，寄生在闊葉樹的枝葉末端。（沈揮勝攝）

檜葉寄生的植株上，還長有小小的果實。（沈揮勝攝）

「這闊葉矮樹，枝條上怎冒出針葉？」南投縣魚池鄉蓮華池山區，最近有民眾發現2棵大丁黃（一種葉片對生的常綠闊葉灌木），枝末都長出「紅檜或扁柏的小苗」。專家解釋，那是1種寄生植物，名稱就叫「檜葉寄生」；寄生植物通常長在樹梢以利接收陽光，會出現在灌木上，的確相當特別。

台灣生態學會理事長楊國禎表示，寄生植物的繁殖，通常靠鳥類傳遞。它們的果實含有豐富的果膠，汁液黏稠，鳥類啄食後嘴巴黏黏不舒服，利用樹枝擦嘴時，順便把沾在嘴喙的種子黏上去，然後又長出另棵小苗。

也有些是鳥兒吃了消化不良，種子沾黏在肛門，藉著鳥兒擦屁股磨蹭黏上樹枝發新芽，達到傳遞繁殖的目的。其最典型的例子，是「蓮華池桑寄生」與台灣體型最小的鳥類「綠啄花」，兩者互惠，相當有趣。

這次民眾發現的檜葉寄生，植株很小僅約10多公分，它們的枝葉呈扁平狀，狀似紅檜、台灣扁柏或肖楠的小苗，多寄生在木犀科、樟科或殼斗科等喬木上，會出現在「大丁黃」這種灌木上，確實是罕例。

(中時)