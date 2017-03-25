丹麥美女前總理訪北京 盛讚中國發展

丹麥前總理施密特（Helle Thorning-Schmidt）24日在北京清華大學演講。(陳君碩攝)

丹麥前總理施密特（Helle Thorning-Schmidt）24日在北京清華大學演講，她表示自己30多年前第一次來中國，每次來都很神往，尤其看到中國這幾十年來翻天覆地的變化；她盛讚中共總書記習近平提出的2030年可持續發展想法，是個了不起的計畫，認為一帶一路可加速實現這個計畫。她也讚美中國政府的高效，說到做到。

施密特2013年曾因在南非前總統曼德拉的追思會上，與時任美國總統歐巴馬和時任英國首相卡麥隆玩自拍而爆紅，她在2015年卸任總理後，擔任公益組織「國際救助兒童會」的CEO，致力於幫助全世界孩童脫貧及受教育。

施密特24日在北京清華大學演講，提到她19歲第一次到中國，之後每次到訪都神往，尤其是看到中國翻天覆地的變化，之後陸續與丈夫和女兒，多次到中國訪問。施密特盛讚習近平提出的「2030年可持續發展」計畫，看到數億中國兒童擺脫貧困「讓我們非常激動」。

施密特也對中國政府的高效率表示肯定，她指出，「當中國政府簽一個合同，說要做一件事，回去會立刻採取措施，簽字完都能拿出實際行動」，她還說 ，若要實現可持續發展目標，「沒有中國是實現不了的」。

在提問階段，有大陸青年詢問，何以中國多數年輕人嚮往到政府部門或金融業工作，而對非政府組織興趣缺缺？施密特表示，民間社會現在在中國不斷成長起來，會有更多NGO在中國出現，尤其當中國政府想要將工作擴展到世界其他地方，就需要更多NGO人才，她認為，NGO工作是令人尊敬也給人滿足感的，可以參與世界的改變。

有學生詢問如何看待中國與丹麥學生的學習風格差異，施密特表示，她發現中國學生更加努力，丹麥學生更加創新，兩個國家的友誼，可相互取長補短。

(旺報)