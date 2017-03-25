戲台開唱！街舞搖滾平鎮褒忠祠前

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街舞表演者穿起傳統戲服演出。（楊明峰攝）

不少年輕學子著傳統戲服演出，直呼很特別。（楊明峰攝）

多元演出內容，希望拉近世代距離。（楊明峰攝）

廟埕常上演歌仔戲、布袋戲等，而這次桃園市平鎮區褒忠祠前25日晚間則有「戲台開唱」活動，年輕人穿起傳統戲服大跳街舞，或帶來搖滾曲風，融合創新與傳統，在廟埕前激盪出創意火花。

桃園市政府青年事務局舉辦「戲台開唱」，邀請壹擊二重奏的打擊樂演出，以及健行科大、復旦高中、六和高中、平鎮高中等學校的熱音、熱舞、吉他、康輔社團輪番上陣，更請來神棍樂團、魔術師蔡謹丞表演。

青年局指出，「戲台開唱」是青年周系列首場活動，以「廟口戲台文化」為重點主軸，希望青年活動也能有長輩參與，拉近不同世代的距離。

(中時)