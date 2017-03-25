富邦隊史首轟是滿貫砲 林威廷寫下歷史

我要評比

富邦悍將隊史第一戰，今天在新莊球場與中信兄弟上演「金控大戰」，6棒二壘手林威廷在5局敲出滿壘全壘打，也是富邦隊史首轟，寫下歷史。

這支滿貫砲也是歷年聯盟開幕戰的第4支，2008年聯盟開幕戰，統一獅對La new熊，陳連宏、高國慶單場2支滿壘全壘打，苦主是洋投強森。

接下來在聯盟開幕戰出現滿貫砲，就是去年Lamigo桃猿菜鳥林承飛，棒打中信兄弟投手丘品睿。

這場比賽由富邦悍將先得分，3局林益全安打送回2分，5局從首棒胡金龍開始一連串安打，滿壘輪到林威廷，一棒敲出全壘打清空跑者。

中信兄弟打線受到黃亦志壓制，只在4局靠林智勝的陽春砲攻下1分。前5局打完悍將7比1領先兄弟。1060325

(中央社)