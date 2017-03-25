台南養雞場驗出禽流感 撲殺8239隻
台南市關廟區一家養雞場今天被確診為H5高病原性禽流感，動保處防疫人員隨即完成撲殺處置共8239隻。
台南市動物防疫保護處指出，位於關廟區的這家養雞場飼主，因發現自家雞隻有異常狀況，於23日主動向動保處通報。動保處隨後進行移動管制並採樣送驗。經行政院農業委員會家畜衛生試驗所於今天確診為H5高病原性禽流感後，同時啟動撲殺清場作業。
台南市動保處指出，防疫人員停休動員，並第一時間內完成全場撲殺處置雞隻共8239隻；並於撲殺後針對場內及周邊公共區域噴灑消毒劑，以降低環境中禽流感病原濃度，防止禽流感再度發生。
台南市動保處指出，落實生物安全防疫措施是防止禽流感傳播的不二法門，養禽戶將飼料桶設置於場外或場邊，可避免飼料車頻繁進出，同時設置消毒設備於車輛進出時落實車輛清洗消毒。此外，人員及野生禽鳥都可能攜帶病毒造成病毒傳播，因此需嚴格執行人員管制。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。