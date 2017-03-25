台南養雞場驗出禽流感 撲殺8239隻

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台南市關廟區一家養雞場今天被確診為H5高病原性禽流感，動保處防疫人員隨即完成撲殺處置共8239隻。

台南市動物防疫保護處指出，位於關廟區的這家養雞場飼主，因發現自家雞隻有異常狀況，於23日主動向動保處通報。動保處隨後進行移動管制並採樣送驗。經行政院農業委員會家畜衛生試驗所於今天確診為H5高病原性禽流感後，同時啟動撲殺清場作業。

台南市動保處指出，防疫人員停休動員，並第一時間內完成全場撲殺處置雞隻共8239隻；並於撲殺後針對場內及周邊公共區域噴灑消毒劑，以降低環境中禽流感病原濃度，防止禽流感再度發生。

台南市動保處指出，落實生物安全防疫措施是防止禽流感傳播的不二法門，養禽戶將飼料桶設置於場外或場邊，可避免飼料車頻繁進出，同時設置消毒設備於車輛進出時落實車輛清洗消毒。此外，人員及野生禽鳥都可能攜帶病毒造成病毒傳播，因此需嚴格執行人員管制。1060325

(中央社)