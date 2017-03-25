開幕戰回到先發 張建銘盼今年健康待一軍
富邦悍將36歲老將「火哥」張建銘，去年受腳底筋膜炎所苦，不僅影響出賽，也讓他因狀況不佳首度下二軍，經過季後的休養和治療，火哥今年健康歸隊，開幕戰回到先發右外野手位置，對於新球季，張建銘說：「希望能健健康康的在一軍就好了。」
火哥去年因腳傷所苦，僅在一軍出賽58場，同時因狀況不佳，生涯首度被下放二軍出賽，但他在總冠軍賽他帶傷上陣，展現價值。球季結束後張建銘經過完整休息，傷勢好轉，健康趕上今年春訓。
即使球隊讓資深球員能晚點投入春訓，火哥今年和年輕球員一樣「第一批」報到，他提到：「去年沒什麼跑步，今年一開始就從體能開始。」從熱身賽起，張建銘也慢慢調整狀態，開幕戰回到先發。
「每個球員都會想要一直打下去，我覺得我還可以打，就想在球場上再盡一份心力。」不只是以實質球技幫助球隊，張建銘也希望自己能幫助年輕球員成長，「希望能把年輕球員，或是一些中生代的球員拉起來，讓他們能儘早適應職棒狀態。」
對於今年球季，火哥只求能健康待在一軍出賽，「如果受傷了，連打不好的機會都沒有。」面對比賽勝負則是維持平常心，張建銘說：「盡力把自己的事情做好，好的事情就會發生。」
(中時電子報)
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