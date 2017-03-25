南投家扶表揚30名孝悌楷模與勤奮童

南投家扶活動中，小丑高飛與孩童開心互動。（沈揮勝翻攝）

南投家扶中心今天上午舉辦「2017年孝悌楷模、勤奮自強兒童表揚暨親子活動」，表揚縣內30名孝悌、勤奮自強兒童，嘉許並肯定即使生活在艱困環境中，仍然能保守自己的本份、克盡孝道，於逆境中努力生活及求學。

活動中另邀請中心受扶助家庭的美月媽媽和其女兒回家扶來教導襪子娃娃製作，激發當日參與親子的想像力、創造力。同時，也邀請到紫羅蘭婚禮團隊的高飛哥哥，進行小丑魔術表演，讓參與的親子們不但欣賞到精彩表演，更得到了天倫共樂的機會。

其中被表揚孩子之一的小娟奮鬥過程最感人，她的父親已去世，由祖母及印尼籍的母親肩負起養育3名年幼孩子的責任，貼心乖巧的她除了指導弟弟課業，並陪同姊姊一起整理家務。

小娟的個性溫順善良，總是笑口常開且熱心助人，常主動協助老師處理事務，因此在校與同學人際關係良好。玉娟患有弱視，仍勤奮好學，在課業表現上相當突出，平時主動學習且認真求知，學習表現相當傑出，品學兼優的他不畏家庭困境，成績總是名列前茅，其表現確實值得給予鼓勵表揚。

南投家扶中心主任魏季李表示，這次表揚活動是透過南投縣內各國小以及南投家扶的社工們推薦孝悌楷模、勤奮自強兒童，期盼延續傳統孝道並發揚光大，也為奮發圖強、力爭上游的學童們喝采，更可以從中發掘潛在的服務對象，以提供適切服務。

活動邀請到美月媽媽及紫羅蘭婚禮團隊，帶來了豐富的親子活動及精彩的小丑魔術表演，讓參與親子們都樂在其中。特別感謝所有贊助單位的協助，讓本次活動可以順利舉行，家扶中心的資源都是來自於社會，未來家扶中心也會更加積極地推動扶幼工作。

(中時)