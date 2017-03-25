SBL》總冠軍賽首戰 裕隆半場暫居領先

我要評比

賀夫上半場表現就很精采。(中華籃協提供)

第14季超級籃球聯賽總冠軍賽第1戰25日於新莊體育館登場，靠著賀夫19分、11籃板表現帶領，新北裕隆在上半場打完後，暫時取得42比38領先，台北達欣則以林宜輝12分最高，其次是周儀翔的10分。

(中時電子報)