港最長電梯急停 旺角朗豪坊17人跌傷
香港旺角「朗豪坊」商場一條連接4樓至8樓的全港最長電梯，今天下午4時左右突然由上行轉成下行，造成13女、4男共17人滾下相互堆疊受傷。
香港01報導，其中一名青年墜地，頭部受傷流血，鞋子也甩脫。事發後，多名傷者在商場地面等候救援。
有目擊者表示，扶手電梯本來向上行，但事發時突然向下行，電梯上的人很快向後跌，人疊人就像骨牌。
有人目睹，一男子頭皮被剷開，血流不止。當時位於4樓的民眾紛紛協助將倒下堆疊的傷者拉出，商場職員亦快速到場維持秩序，以屏風隔出通道，以便救援人員到場。
尖沙咀當值助理消防區長鍾志偉表示，消防於下午4時40分接報，並於4分鐘後抵達現場。17名傷者全部清醒，主要為擦傷，無人骨折，其中一人頭部受傷，分別送往醫院。
事件是否涉及機件故障，有待機電工程署及電梯公司的人員檢查確定。
香港蘋果日報報導，旺角朗豪坊商場於2004年開幕，商場樓高15層，其中4樓有兩條全港最長、共達83公尺的通天梯，可直達8樓，是商場的焦點。1060325
(中央社)
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