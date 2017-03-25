「結核病STOP」 南投縣擴大潛伏結核感染診治

3月24日為世界結核病日，南投縣衛生局為消滅肺結核、照顧縣民健康，25日為潛伏結核感染者及曾接觸高傳染性結核病患的民眾辦理「丙型干擾素釋放試驗」（IGRA）抽血檢查，並結合埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院進行大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌等4癌症整合性篩檢。

衛生局副局長吳美玲表示，為降低潛伏結核感染者因發病造成疫情傳播的風險，疾管署擴大潛伏結核感染診斷及治療服務對象，辦理「丙型干擾素釋放試驗」（IGRA）抽血檢查，希望達到早期發現、早期治療目標，民眾也可用結核病7分自我檢測法，如有咳嗽2週（佔2分）、有痰（2分）、胸痛（1分）、食慾不振（1分）、體重減輕（1分），若有其中症狀，合計5分以上，請儘速至醫院胸腔科或衛生所就診。

世界衛生組織估計，全球約有3分之1的人口為潛伏結核感染者，當壓力大、免疫力下降即可能發病，以兩年內發病風險最高，之後隨著時間逐年降低，但終生均有發病可能。

疾管署去年3月起推動「潛伏結核全都治」，適用對象擴及至高傳染性個案之全年齡層接觸者；考量之前的接觸者同樣具發病風險，為降低疫情風險，自今年1月起，除現有規定對象外，104年到105年曾為高傳染性個案（痰塗片陽性且培養鑑定為結核分枝桿菌）的接觸者也會被回溯納入適用對象。

衛生局呼籲抗結核大家動起來，正確了解結核病傳染及防治方式，結核病是經飛沫傳染，不會經由餐具或衣物傳染，感染者只要規則服藥2周，就不具傳染，按時服藥6個月即可痊癒，所以對於結核病患者不要害怕躲避；另外家裡有結核病患者，共同居住者、一天內接觸傳染期病患8小時以上或累計40小時以上需做檢查，達到防治效果。

目前國內已建置完整的結核病醫療及公共衛生防治體系，提供民眾潛伏結核感染評估及治療服務；民眾若有相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

(中時)