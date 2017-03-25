林佳龍訪彩虹眷村 彩虹爺爺開心分享創作心情
彩虹眷村由於建物老舊，為讓民眾有更完善的遊覽環境，市府去年整修彩虹村屋頂並更換瓦片，市長林佳龍25日親自到彩虹眷村，關心彩虹爺爺黃永阜的健康狀況並欣賞畫作；林佳龍表示，黃爺爺畫作色彩豐富，讓人看了會心一笑，市府朝永續發展方向努力，並結合2018世界花博，成為行銷台中的門面。
彩虹爺爺得知林市長將到訪，凌晨3時就起床等待，他也特別準備親筆簽名的小本子，及印有彩虹爺爺創作的永結同心、百年好合二張卡片送給林市長；林佳龍也回贈媽祖公仔，並牽著彩虹爺爺的手，欣賞五彩繽紛的畫作，細心聽彩虹爺爺分站創作心情。
「好可愛的地方，謝謝彩虹爺爺。」林佳龍表示，彩虹爺爺畫作色彩豐富，讓人看了會心一笑，不但保留眷村元素，並融入新創意，這些文化資產都是行銷城市的軟實力，感謝黃爺爺及在地文史工作者多年來的努力，把眷村改造成為虹彩村，成為國際觀光文化景點
林佳龍說，虹彩眷村每日吸引3千至5千人到訪，包括東南亞、泰國、日本、香港等國際觀光客，目前文化局正在進行整修彩虹村屋頂並更換瓦片等工程，未來希望結合2018世界花卉博覽會，發展地方特色，成為城市行銷的門面。
在香港具有高知名度的彩虹爺爺，也吸引許多香港觀光客到訪，彩虹爺爺精神奕奕，與林市長開心與大家合作，還不忘比近日相當流行的愛心手勢。
彩虹爺爺說，台中天氣最好，他最喜歡台中，不斷持續創作，就是希望帶給民眾快樂；黃爺爺6月將到日本參加東京旅展，林市長不忘拜託爺爺行銷台中花博。
立法委員張廖萬堅、市議員張耀中也到場關心，建議市府可興建資訊中心，連結台中與世界，成為文化觀光中心。
(中時)
關鍵字：林佳龍
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