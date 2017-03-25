南投醫院友善高齡 65歲以上門診免收掛號費
南投縣長者人數多，已呈現高齡化，依據內政部統計處資料顯示105年底人口結構分析，南投縣65歲以上老人占總人口的15.86%，位居全台第三。衛生福利部南投醫院善盡公醫使命，是南投鄉親所信賴的社區醫院，因應人口老化，南投醫院除了在環境、設備上提供了高齡友善的無障礙空間，開設高齡醫學老人整合門診，並在即日起65歲(含)以上的長者將免收門診掛號費，落實高齡友善健康照護，讓長者能夠持續得到優質的健康服務。
南投醫院致力提供友善高齡的環境與服務，去年附設護理之家也通過高齡友善健康照護機構之認證。
院長洪弘昌表示，南投醫院就醫的病患近半數為65歲以上的長者，有感於高齡者健康照護的複雜性與必要性，而地區醫院是長輩們的最佳健康夥伴，原本該院提供70歲以上免收門診掛號費，即日起將年齡調降為65歲，成為縣民最優質的健康守護者。
內政部統計南投縣老化指數達139.48，成為台灣「第三老」縣市，這代表南投縣老年人口超過幼年人口，路上的老人已比小孩還要多。因此高齡友善的就醫服務更顯重要，南投醫院調降門診掛號費優免年齡的服務，不僅嘉惠長者，使得長者在老化的過程中能夠享有專業、友善的健康照護，也讓晚輩們相對減輕負擔，無後顧之憂。
(中時)
關鍵字：南投醫院
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