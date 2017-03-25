章子怡好繼母？汪峰前妻女兒被曝與奶奶住
章子怡與汪峰結婚近2年，對汪峰與前妻葛薈婕所生女兒「小蘋果」視如己出，也時常在社群網站曬出與小蘋果溫馨合照，好繼母形象深植人心。不過近日小蘋果卻被揭露一直與奶奶同住，讓章子怡無辜被捲入，好繼母形象受到質疑。
汪峰前妻葛薈婕曾不滿章子怡PO出全家福，在微博開炮「請妳抱著妳自己的女兒曬幸福」、「何必拿著我女兒假笑」，引發網友議論紛紛。近日汪峰在節目《鲁豫有约》中，更無意透露出自己和前妻女兒小蘋果一直以來都與奶奶居住，而不是和章子怡、汪峰與兩人所生女兒醒醒同住，導致章子怡好繼母形象受到質疑。
章子怡不與繼女同住消息，在網路掀起熱議，不過大多網友則認為章子怡工作忙碌，把小蘋果託給奶奶照顧也不奇怪，「住不住一起不是標準，對孩子真心實意就可以了」、「不住在一起就不是好繼母了？誰規定的，不打不罵，愛孩子，給予她關心和愛就是好繼母」。
早前章子怡也曾透露與小蘋果間的相處模式，稱與小蘋果關係說是母女，更像是好朋友，「無論她遇到什麼樣的問題，她都會非常直接告訴我，我也會想盡一切方法幫她解決，我很慶幸身邊有這麼好的一個孩子，我也很慶幸醒醒她生來就有一個非常懂事的姐姐，而且熙熙(小蘋果)很照顧她，很疼愛小醒醒。」
(中時電子報)
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