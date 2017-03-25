南海合作 大陸外交部：天時地利人和

大陸外交部副部長劉振民25日發表了以南海情勢為主題的演講，他指出，當前推進南海沿岸國合作可謂「天時、地利、人和」，在不妨礙各自主張的前提下，應為增進互信、加強合作和共享利益搭建一個有效的平台。

博鰲亞洲論壇 2017年年會南海分論壇，25日在海南博鰲開幕。開幕式上，大陸外交部副部長劉振民發表了題為《穩步推進南海沿岸國合作》的主旨演講。

劉振民表示，去年以來，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定，不斷呈現積極發展的態勢。當前，穩步推進南海沿岸國合作正當其時，可謂「天時、地利、人和」兼具。各沿岸國應勇於創新、開拓思路，妥處分歧、聚焦合作，繼續發揚光大傳統友誼，維護南海和平穩定，推動本地區合作、發展與繁榮。

劉振民指出，我們南海沿岸國應積極借鑒世界其他地區的成功經驗，發起並組成相關合作機制，在不妨礙各自主張的前提下，為增進互信、加強合作和共享利益搭建一個有效的平台。在防災減災、海上搜救、保護海洋環境和海洋生物多樣性、海洋科學研究、海上航行安全等領域進行具體的、務實的、機制化的合作，同時可以適當方式就海上有關問題交換意見。

劉振民強調，有關合作機制應與現有中國和東協各國的雙邊合作機制以及中國和東協國家在《南海各方行為宣言》框架下的多邊磋商機制相輔相成、並行不悖，將是對《宣言》和現有雙邊和多邊機制的補充，並為開展相關技術合作提供新的平台。

(旺報)