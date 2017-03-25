有片》香港旺角朗豪坊「通天梯」突倒退嚕 百人疊羅漢！
(21:41更新內文，事發前電扶梯曾暫停10多分鐘) 香港旺角「朗豪坊」商場長40米、高20米的「通天梯」，今天下午4點多，載有百人的電梯疑故障，突然由上行轉成下行，顧客因失去平衡，人如山泥傾瀉般一個疊一個跌落，現場尖叫聲四起，14女、4男因此受傷，其中2人傷勢嚴重。
事發當時，商場內左邊向上的手扶電梯，突然比正常速度快幾倍倒退嚕，超過10秒，剛上扶手梯的人隨即跑開，整條手扶梯的顧客失去平衡跌倒，位置較低的人走避不及，被人群推到地面。
據東網報導，部分逃出的人趕緊用力拉出傷者。由於右邊向下扶手梯運作正常，不少顧客目睹意外後，紛紛向下跑向地面，場面混亂。有目擊者指，一名男子頭皮被剷開，血流不止。多輛警車和救護車緊急到場救援。尖沙咀當值助理消防區長鍾志偉表示，在下午4時40分接報，4分鐘後抵達現場，17名傷者全部清醒，主要為擦傷，無人骨折，其中1人頭部受傷，分別送往醫院。
鷹君物業管理公司朗豪坊總經理趙志堅說，該肇事電扶梯年檢兩次，上次檢查是周四，當時所有機件正常，並符合安全標準。他還說，事發前附近因曾有人墜樓，為免客人見到，電扶梯曾暫停運作10多分鐘。
該通天梯位在該商場4樓，是香港最長的手扶電梯，連接4樓至8樓。根據香港《蘋果日報》報導，旺角朗豪坊商場2004年開幕，商場樓高15層，其中4樓有兩條全港最長、共達83公尺的通天梯，可直達8樓，是商場的焦點。
(中時電子報)
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