全國原住民運動會 副總統搗米開幕

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間由副總統陳建仁（中）、縣長邱鏡淳（右）共同主持開幕儀式，兩人隨後並合力搗米為運動會祈福。（陳育賢攝）

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間由副總統陳建仁（左三）、縣長邱鏡淳（左四）共同主持開幕儀式，兩人隨後並合力搗米為運動會祈福。（陳育賢攝）

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間正式開幕。（陳育賢攝）

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間正式開幕。（陳育賢攝）

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間正式開幕。（陳育賢攝）

全國原住民運動會開幕(陳育賢攝影)

「2017年全國原住民族運動會」25日晚間在新竹縣體育館由副總統陳建仁、縣長邱鏡淳共同主持開幕儀式，現場並有全國16族代表共聚一堂，此次賽事計有全國19個縣市、近6000位選手在15個一般與傳統運動競賽項目中競技，昨晚陳建仁並與眾人合力搗米祈福並象徵性點燃聖火，現場熱鬧滾滾。

縣長邱鏡淳指出，2年1度的全國原住民族運動盛會，今天在新竹縣多個運動競賽場陸續登場，延續2013年台灣燈會及2015年客家嘉年華優質動能，縣府團隊延續績優成效與精緻創意動力，動員龐大人力及物力配合辦理此項全國性賽會。

晚間的開幕典禮特別以「動漫、科技、文化」為主軸，現場演出融合原住民族傳統文化、擅長競賽種類、傳統民俗體育活動與現代科技，搭配靜態及動態表演，呈現豐富精彩且多元文化饗宴，場面盛大。

賽會序幕表演由竹縣尖石在地藝人羅美玲與內灣國小校長陳智明共同合唱的賽會主題曲「大地的精靈」展開，並透過泰雅學堂、泰雅之聲及桃山國小共同演出的「原源流長」歌舞劇中開演，同時在「心‧祈福」耆老吟唱聲中，帶領觀眾點燃祈福燈，展現生意盎然的動能。

陳建仁表示，全國原住民族運動會是兩年一度的體育盛事，是國內最高等級原住民族參與的綜合性運動會，透過這樣的比賽，能夠保存原住民族傳統運動，相信民眾藉由這麼多元豐富的賽事，能更加認識傳統原住民族運動。

而陳建仁隨後也與邱鏡淳等人合力搗米祈福，再共同透過多媒體高科技動畫點燃聖火火焰，搭配高科技多媒體影音效果，呈現備具未來感之聖火點燃情景，光彩奪目，美不勝收。

今起為期3天的運動會包括有田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、槌球等一般賽事，此外，還有包括舞蹈、射箭、摔角、鋸木、負重接力、路跑、擲矛、拔河等原民傳統競賽，精彩可期，民眾可前往各賽事場地為選手們加油打氣。

(中時)