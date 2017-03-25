兒子半夜失蹤 張珮珊開窗「全身起雞皮疙瘩」
主播岑永康、張珮珊是公認的模範夫妻，今(25日)一家四口出席兒少安全宣導活動，張珮珊自爆兒子還在念中班時，有次她下班倒頭就睡，半夜竟發現兒子不在床上，開窗後才找到兒子老神在在坐在冷氣壓縮機上，還調皮喊想吹風，雖是虛驚一場，如今想起，還是會讓張珮珊挫到全身起雞皮疙瘩。
岑永康、張珮珊當年相識4個月就閃婚，結婚16年來始終甜蜜，也常在臉書分享逗趣家庭生活，夫妻倆帶小孩從不假他人之手，也不讓小孩上安親班，只因想親身參與小孩的每一刻成長，可見他們重視家庭教育之道。
今岑永康夫妻帶孩子現身宣導兒少安全，據《蘋果日報》報導，繼張珮珊分享兒子有回在半夜失蹤後，岑永康也接著說女兒念小一時，有次父女倆到公園玩，他發現有名60多歲婦女勾著女兒聊天，起初他不以為意，以為是女兒同學家長，直到發現女兒越走越遠、表情不對，他才衝上前攬住兩人，可疑婦女最後趁亂逃開，一問女兒才知道剛剛她其實是被婦女強押，幸好岑永康發現早，否則後果不堪設想。
(中時電子報)
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