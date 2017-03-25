食物銀行發放日 宏源基金會提供義剪、早餐多元服務

食物銀行發放日宏源基金會提供義剪、早餐多元服務！（陳世宗翻攝）

今天為3月愛心食物銀行發放日，為傳達對受助戶的關懷及提供多元化服務，宏源基金會也於藉由發放日的機會，於食物銀行實體店三民分店，結合社區資源提供義剪並發放麵包、鹹粥等早餐，讓食物銀行溫暖的愛心傳遞到受住戶身上；市府社會局副局長陳坤煌也到場支持，盼透過眾人努力將台中打造成為無飢餓城市。

「每日活力能量來源，就從愛的元氣早餐開始！」宏源基金會為首家台中市愛心食物銀行聯盟店，於今年1月承辦市府食物銀行都會區實體分店「三民店」，今日結合社區資源由「York 原點國際美髮沙龍」提供義剪，並由「迪士尼麵包店」與順天醫院提供麵包與鹹粥，讓受助戶享有飽足溫暖的早餐。

宏源基金會執行長林佳憓表示，「順天醫院」除提供早餐外，也提供受助戶免費義診、健檢服務，希望藉此活動，讓更多市民進一步認識食物銀行，基金會也將秉持辦理食物銀行聯盟店的專業品質，擴大服務全都會區受助戶。

陳坤皇表示，基金會與社會局合作成效良好，感謝宏源基金會辦理食物銀行實體店，並呼籲社會各界一同加入食物銀行的行列，共同關注食物浪費議題，協助弱勢家庭脫離困境，打造無飢餓的幸福城市。

社會局指出，台中市愛心食物銀行目前有三家分店，分別是都會區三民店、山線區豐原店與海線區沙鹿店，其中「三民店」位於交通便利的北區三民路三段(順天醫院旁)，分店配置有專職社工員及物流管理之行政人員，若民眾有經濟困難、食物援助的需求，可攜帶相關資料(如戶籍謄本)，至該實體分店或居住地就近之區公所提出申請，由分店社工進行評估、食物發放、個案管理等事宜。

(中時)