隊友捉弄慶生 溫智豪許願勝土庫曼

溫智豪拋開在職業隊的鬱卒，開心備戰中華隊與土庫曼之戰。（李弘斌攝）

「集合了？不是才剛睡嗎！」半夜12點，中華隊中場林建勛穿著全套球衣裝備，把剛進入夢鄉的溫智豪弄得一頭霧水，等到後衛陳庭揚端出生日蛋糕，這位布農族國腳才知道這是可愛隊友們的惡作劇，齊祝他24歲生日快樂。

「好像每年3月都在中華隊慶生啊，去年是在越南，」至於24歲的生日願望，溫智豪也選擇獻給中華隊和26日亞足資格賽對土庫曼之戰，「這次的比賽我等了很久了，好久沒在台北田徑場出賽，當然希望明天能夠勝利！」

作為中華隊的中場核心，溫智豪再次展現團隊第一的無私心態。事實上，對土庫曼若能踢出精彩好球，對中華隊和溫智豪本人，都會是「雙贏」態勢。因為母隊中甲北京控股本季易帥，新球季開踢以來，溫智豪甚至不曾被登錄到出賽名單，面臨職業生涯最大考驗，他很希望在中華隊一吐怨氣、展現自己的價值。

「去年還全勤，今年怎麼突然這樣，開季以來連報名都沒報上…」想到自己和北控的合約只到明年球季結束，鬱卒的溫志豪這次回台踢中華隊，還特地找前中華隊教練方靖仁「聊聊」。結果前輩的一句話，就讓他豁然開朗重燃鬥志。

「他跟我說，假如每個人都隨便就能上場，那就不是職業聯賽了，那叫上班族聯賽，也正因為這樣，你才會覺得想要更努力。」溫智豪說，兩年前球隊換教練，他也是經過一番努力才又站穩腳步，這次也是一樣，只能做好自己、等待機會。

回到中華隊，隊友的溫暖讓溫智豪重拾笑容，而且，踢國際賽就是最好的表現機會。溫智豪說：「國際賽的關注度非常高，好好表現給總教練（北控）看，或許可以在他心中爭取一些位置，甚至也是表現給其他球隊看，給未來的自己一個機會。明天要拚了！」

(中時電子報)