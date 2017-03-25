為了這件事 台北101熄燈1小時
響應環保，台北101大樓關燈了！為了讓民眾了解氣候變遷對地球的影響，環團配合WWF（世界自然基金會）每年發起關燈一小時活動，至今邁入第8年，包含台北101大樓、高雄漢神百貨、國立台灣歷史博物館都將配合熄燈，目標為減少8萬度電、約5萬公斤的二氧化碳排放量。
荒野保護協會自2005年起推動夏至關燈，2010年與WWF合作加入響應「Earth Hour超越地球一小時60+」活動，過去全球已有超過178個國家、7000多個城市、上億民眾共同在每年3月最後1個星期六參與。
有別於去年以走春為主題，今年以「永續山林、生態城市、無塑海洋」為號召，與台北市政府公園處及歐萊德企業，共同於花博圓山園區規劃盛大活動，現場分為綠色商品展示區、音樂舞台區2部分，邀請企業代表和民眾到現場，於今（25）日晚間8時30分到9時30分，熄掉公園內的所有路燈，與全球同步關燈60分鐘。
此外，台北101大樓、高雄漢神百貨，和台南的國立台灣歷史博物館、位於台北內湖的橘子集團大樓等建築物，也會共同響應關燈活動，興采實業則提供咖啡紗製作的Earth Hour紀念T恤，荒野保護協會企劃推廣部專員張筱昀評估，今年花博園區預計超過1500人參加，各地共同響應超過12萬人，希望能成功減少8萬度電、約5萬公斤的二氧化碳排放量。
環保署環管處長袁紹英表示，已行文給各縣市政府，對於這樣的活動樂觀其成，環保署大樓也會配合關燈，建議民眾除了關燈之外，隨手關燈，盡量搭乘大眾運輸工具，一周一蔬食來響應環保。
至於未來官方是否有考慮主動推行關燈活動，袁紹英回應，由於關燈活動對排碳的實質效果難以計算，尚無數據支撐，還要評估實質效果，目前並無規劃。
(中時)
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