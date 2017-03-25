坦承病情反挨告 資深醫師應對有妙招

得了癌症，醫師應先告知患者本人還是家屬，引發網友議論。曾當過病人家屬也曾挨告的資深醫師表示，告知病情確實需要更多同理心，因此他想出「一塊板子」妙方，從此平息爭議。

「我也被告過」，台北榮總腫瘤醫學部主任趙毅今天受訪時表示，5、6年前他一如往常在診間向患者說明罹癌消息，當時患者本人及家屬都在場，誰知家屬一聽到罹癌消息，不停追問第幾期、還能活多久、存活率等問題。

不料，他一一回答完後，卻被家屬怒批「怎麼那麼殘忍」，甚至還對他提告，令他深感無奈，認為家屬希望醫師不要在患者面前講，又在患者面前追問個不停，「我到底是要講還是不講？」

為此，他想出一個萬用的應對方法，趙毅說，他的診間裡永遠都會放一塊板子，寫著「如果你不想讓病人知道，請在病人出去之後再跟醫師談」，通常他會先問患者「你想聽真話還是假話」，同時示意護理人員把板子私下拿給陪同的家屬看。

如果患者想聽真話，家屬看了板子也同意，他就會如實告知病情；但若患者有所猶豫或家屬認為應再等等，家屬就會依照板子上的指示，先把患者帶出診間，再向醫師詢問病情，這是目前為止，患者、家屬都能接受的告知方法。

「還能活多久」是患者、家屬最常問的問題之一，趙毅說，這個數字對醫師而言可能只是一個數字，但對家屬來說卻是「一想到就會掉眼淚」的答案，之所以有如此感觸，只因為他也曾深深體會身為病人家屬的痛。

「我的父親得肺癌、哥哥得肝癌離世。」趙毅說，他的父親也是名醫生，還記得父親確診為肺癌時，有天看書看到一半突然把書本丟到地上，他撿起一看才發現，原來父親可能是得知他的生命可能只剩下6個月，心裡一時難以接受，才會有此反應。

正因如此，在解釋病情時，如果患者只剩3到6個月可活，趙毅就會以6個月作為答案，盡量給患者多一點希望，努力和病魔對抗。

「告知病情是門藝術」，馬偕醫院癌症中心主任張義芳表示，告知病情的方式根據國情、病情、患者情緒狀況不同，有不同方法，必須在短短幾分鐘內了解病人的個性，決定怎麼講、跟誰講。

張義芳說，一般來說，病人確實有知的權利，假使家屬有明暗示不要在患者面前講，他還是會和家屬約定好，在一定時間內慢慢暗示，循序漸進告知「不是普通的病」、「看起來有點嚴重」、「可能長了不太好的東西」，讓病人一步步做好心理準備，最後再由醫師扮黑臉宣布答案。

對於家屬和病人，趙毅提出建議，除了聖嚴法師所說的「面對它」、「接受它」、「處理它」、「放下它」，更重要的是先前就應該「預防它」，平時不喝酒、定期打疫苗，「檢查它」時間到了就該做健康檢查，才是最重要的。1060325

(中央社)